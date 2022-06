Europaweit tritt am 12. Juni 2022 der Sommer-Fahrplan in Kraft. Die Bayerische Eisenbahngesellschaft (BEG), die im Auftrag des Freistaats den Regional- und S-Bahnverkehr in Bayern plant, finanziert und kontrolliert, nimmt zum sogenannten kleinen Fahrplanwechsel Fahrplananpassungen aufgrund von Bauarbeiten vor und verbessert auf einigen Linien das Angebot.

Wie die Bayerische Eisenbahngesellschaft mitteilt, gilt der Sommer-Fahrplan 2022 bis zum 10. Dezember 2022. Er ist in der Reiseauskunft der Deutschen Bahn (bahn.de), im Bayern-Fahrplan (bayern-fahrplan.de) sowie in der Bayern-Fahrplan-App hinterlegt.

Die wesentlichen Änderungen des Fahrplans im Überblick

Bauarbeiten in Unterfranken: Teilweise geänderte Abfahrtszeiten und vereinzelte Haltausfälle

Wegen Sanierungsarbeiten ist die Schnellfahrstrecke zwischen Fulda und Würzburg ab 12. Juni 2022 komplett gesperrt. Die Bauarbeiten auf der Strecke Fulda – Burgsinn dauern bis zum 10. Dezember 2022. Der Streckenabschnitt Burgsinn – Würzburg ist ab 17. Oktober 2022 wieder befahrbar. Während der Bauarbeiten werden Fernzüge umgeleitet, und sie erhalten teilweise andere Abfahrtszeiten. In Folge werden die Fahrpläne im Regional- und S-Bahn-Verkehr angepasst.

RE 1 Nürnberg – München

§ Die regulären Abfahrtszeiten verschieben sich um einige Minuten.

§ Zusätzlich kommt es bis 16.10.2022 zu Fahrplanänderungen wegen erforderlicher Wartungsarbeiten an Fahrzeugen. In beiden Richtungen müssen Reisende jeweils um circa 10:00 Uhr, 17:00 Uhr, 19:00 Uhr und 21:00 Uhr in Ingolstadt Hbf umsteigen. In Richtung München fallen bis 16.10.2022 einzelne Halte aus, und zwar in Petershausen (ca. 17:30 Uhr) und in Allersberg (ca. 15:32 Uhr, nur freitags).

RB 12 Nürnberg – Fürth – Markt Erlbach

- Ab 17.10.2022 fahren die Züge in Richtung Markt Erlbach geringfügig früher. In Fürth-Burgfarrnbach fallen einzelne Halte (um ca. 14:05 Uhr und ca. 17:00 Uhr) aus.

RB 16 Nürnberg –Treuchtlingen – München

- Aufgrund von Fahrplananpassungen auf dem Streckenabschnitt zwischen Ingolstadt und München kommen viele Züge in München Hbf einige Minuten später an beziehungsweise fahren dort einige Minuten früher ab.

RB 53 Bamberg – Schlüchtern

- In der Hauptverkehrszeit fallen die zusätzlich zum Stundentakt fahrenden Züge zwischen Würzburg und Karlstadt beziehungsweise Gemünden aus (bis 16.10.2022).

RE 54/55 Frankfurt (Main) – Würzburg/Bamberg

- An Wochenenden und Feiertagen fallen die zusätzlich zum Stundentakt und über die Werntalbahn fahrenden Züge von Frankfurt (Main) nach Bamberg zwischen Aschaffenburg und Bamberg aus (bis 16.10.2022).

S6 Nürnberg – Neustadt (Aisch)

- Die meisten Züge in Richtung Nürnberg fahren jeweils wenige Minuten früher ab. Ab 17.10.2022 gilt dies auch in Fahrtrichtung Neustadt (Aisch).

Allgäu: Zusätzliche Züge

Auf der Linie RB 94 Kempten – Hergatz ergänzen morgens und am späten Nachmittag vier neue Verbindungen das stündliche Angebot der Linien RE 7 und RE 70:

- Samstags (außer an Feiertagen):

Kempten Hbf (ab 06:51 Uhr) – Hergatz (an 07:49 Uhr)

Hergatz (ab 08:12 Uhr) – Kempten Hbf (an 09:09 Uhr)

- An Wochenenden und Feiertagen:

Kempten Hbf (ab 16:56 Uhr) – Hergatz (an 17:50 Uhr)

Hergatz (ab 18:11 Uhr) – Kempten Hbf (an 19:10 Uhr)

Außerdem fahren die ersten Züge der Linien RE 70 (Lindau-Insel ab 06:08 Uhr) und RE 76 (Oberstdorf ab 06:17 Uhr) nach München über Kempten auch an Sonn- und Feiertagen und somit täglich.

Fränkisches Seenland: Verbesserungen im Schülerverkehr

Auf der Linie RB 62 Pleinfeld – Gunzenhausen verbessert die BEG die Verbindung zu den Schulen in Gunzenhausen: Morgens kommt der Zug in Gunzenhausen bereits um 07:41 Uhr an (statt bisher um 07:49 Uhr). In Pleinfeld (ab 07:25 Uhr) bleibt der Anschluss aus Richtung Treuchtlingen – Weißenburg bestehen. Der Anschluss aus Richtung Nürnberg – Roth ist mit einem Zug der Linie RE 16 möglich; er kommt um 07:17 Uhr in Pleinfeld an und damit rund zehn Minuten früher als der bisherige Zubringerzug der Linie RE 60.

Oberpfalz: Halte in Etzenricht entfallen zugunsten besserer Anschlüsse in Weiden

Auf der Linie RE 41 Nürnberg Hbf – Neustadt (Waldnaab) entfallen die bisherigen vereinzelten Halte in Etzenricht (13:35 Uhr und 20:09 Uhr). Dadurch verbessern sich abends in Weiden die Anschlüsse der Linie RB 23 aus Richtung Marktredwitz und Schwandorf an den Regionalexpress nach Nürnberg Hbf (RE 41 ab Weiden um 20:06 Uhr, baustellenbedingt allerdings erst ab 29.06.2022).

