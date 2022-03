Franken vor 1 Stunde

Betrugsmasche

Fränkische Polizei warnt: Telefonbetrüger geben sich als Mitarbeiter von Europol und Interpol aus

In Franken geben sich Betrüger am Telefon als Mitarbeiter von Europol oder Interpol aus. Die fränkische Polizei warnt aktuell vor der Betrugs-Masche und erklärt, wie sich Opfer in solch einer Situation verhalten sollten.