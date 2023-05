Es wird sommerlich in Franken: Kurz vor dem meteorologischen Sommerbeginn nähern wir uns schon der 30-Grad-Marke. Am Montag (22. Mai 2023) wird es sonnig bei Höchsttemperaturen von bis zu 28 Grad.

Laut dem fränkischen Wetterexperten Stefan Ochs ("Wetterochs") bleibt es zudem überwiegend trocken, "ganz ausschließen kann man einen abendlichen Regenschauer aber nicht". Während am Tag zuvor noch der Saharastaub in der Luft hing und Schleierwolken verursacht, werden diese im Laufe des Tages immer dünner. Auch in der Nacht soll es daher trocken bleiben.

Sommer-Wetter in Franken: Bis zu 28 Grad - dann kommt die Kaltfront

Doch dann ist erstmal wieder Schluss mit Freibad-Wetter. Am Dienstag überquert eine Kaltfront Franken und bringt starken Wind und einige Wolkenfelder mit sich. Örtlich kann es zu Regenschauern kommen. Einige Wettermodelle rechnen sogar mit Gewittern, so auch der Deutsche Wetterdienst (DWD). Es könne in Franken häufig zu schauerartigen Regenfällen und einzelnen Gewittern kommen, heißt es von den Meteorologen. Laut Ochs sei das zu der Tageszeit, am Morgen und Vormittag, jedoch unwahrscheinlich.

Hinter der Kaltfront wird es wieder sonnig, die Temperaturen schaffen es aber nur noch auf maximal 22 Grad. Am Mittwoch zieht erneut kühle Luft aus dem Norden über die Region. Es wird wechselhaft, bleibt jedoch trocken. Die Höchsttemperatur liegt voraussichtlich bei 19 Grad. Der DWD rechnet im nördlichen Franken allerdings mit mehr Wolken im Laufe des Tages. In Hochfranken sei daher nur mit höchstens 13 Grad zu rechnen.

Ab Donnerstag wird es tagsüber wieder wärmer. Nach und nach steigen die Temperaturen laut Ochs von 20 Grad auf 22 Grad. Es bleibt wechselnd bewölkt, mit Aufheiterungen zwischendurch. Regen ist vorerst nicht mehr in Sicht.

Wer auch nachts noch draußen unterwegs ist, sollte sich ab der Wochenmitte trotzdem noch warm anziehen: Es kühlt wieder stärker ab auf Tiefsttemperaturen um die 7 Grad.