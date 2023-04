Der Samstag bleibt regnerisch. Erneut warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) in zahlreichen fränkische Regionen. Die Vorhersage für das erste Aprilwochenende sieht düster aus.

Laut DWD ist in einigen Landkreisen mit Dauerregen zu rechnen, dazu kommen Warnungen vor Windböen in einem Großteil Frankens. Die Böen können Geschwindigkeiten von bis zu 60 Kilometer pro Stunde erreichen, in exponierten Lagen auch bis zu 70 Kilometer pro Stunde. In vereinzelten Landkreisen gilt allerdings die Warnstufe 2, dabei ist mit Sturmböen von bis 85 Kilometer pro Stunde zu rechnen.

Wetter in Franken: DWD warnt vor Gewittern und Dauerregen

Die Osterferien beginnen daher mit einem regnerischen, stürmischen und wolkenverhangenen Wochenende. Positive Aussichten gibt es einem Sprecher des DWD zufolge für die Osterfeiertage. Zunächst soll es aber ungemütlich weitergehen mit zeitweise Regen und Temperaturen zwischen 9 und 14 Grad, zudem starke Böen und in den Bergen Sturmböen.

In diesen Kreisen gilt eine Warnung vor Dauerregen (Stufe 2 von 4) bis zum Sonntagvormittag:

Kreis und Stadt Aschaffenburg

Kreis Bad Kissingen

Kreis und Stadt Bayreuth

Kreis und Stadt Hof

Kreis Kulmbach

Kreis Miltenberg

Kreis Main-Spessart

Kreis Rhön-Grabfeld

Kreis Wunsiedel im Fichtelgebirge

Sturm und Regen fast das komplette Wochenende - DWD warnt in Franken

Zusätzlich warnt der DWD in folgenden Kreisen vor Sturmböen (Warnstufe 2 von 4):

Kreis und Stadt Ansbach

Kreis Miltenberg

Kreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim

Kreis Rhön-Grabfeld

Kreis und Stadt Würzburg

Kreis Weißenburg-Gunzenhausen

In der Nacht zu Sonntag könnte der Regen in Schnee übergehen und die Schneefallgrenze auf 700 bis 1000 Meter sinken. Im Laufe des Sonntages soll der Niederschlag laut DWD teils nachlassen, bei Temperaturen zwischen 3 und 10 Grad.

In der Nacht zu Montag und zu Dienstag sei mit Glätte zu rechnen bei Temperaturen von bis zu minus 5 Grad, sagte der DWD-Sprecher. Tagsüber soll es bis zur Wochenmitte eher trocken und sonnig sein, ehe es am Donnerstag und Freitag regnen könnte. Für die Ostertage laute die Tendenz momentan: Sonne, Wolken und weitgehend trocken.

red/dpa

