Es gibt wieder aktuelle Unwetterwarnung für Franken: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt am Sonntag vor Starkregen und am Abend vor allem vor starken Gewittern.. Es kommt zu Niederschlägen von bis zu 20 Litern pro Quadratmeter und zu Gewittern mit örtlichem Blitzschlag. +++Update um 16.30 Uhr: Die Warnungen für die fränkischen Landkreise gelten voraussichtlich noch bis mindestens 19 Uhr, können aber auch noch verlängert werden - der DWD warnt auch weiterhin in Südbayern vor starkem Dauerregen.

Die Unwetter ziehen von Süden auf - hier warnt der DWD seit gestern Abend vor starken Niederschlägen, die im südlichen Bayern den ganzen Sonntag über anhalten sollen. In Franken sind folgende Landkreise derzeit betroffen: