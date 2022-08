Am heutigen Sonntag ist es heiter bis wolkig. Lediglich in der Fränkischen Schweiz könnten laut Wetterexperte Stefan Ochs aus Herzogenaurach nachmittags einzelne Regenschauer auftreten, ansonsten bleibe es trocken. Maximal werden heute 31 Grad erreicht, es weht ein in Böen frischer Südostwind.

"Am Montag ist es wechselnd bewölkt mit Zwischenaufheiterungen", erklärt Stefan Ochs. "Es bilden sich lokale Regenschauer, die aber meist unergiebig sind." Die Höchsttemperatur betrage 28 Grad. Der schwache Wind wehe aus Südwest.

Das Wetter am Dienstag und Mittwoch: Heiß, aber keine 35 Grad

Am Dienstag wird es laut "Wetterochs" sonnig und niederschlagsfrei, die Höchsttemperatur liegt bei 30 Grad. Es wehe nur ein sehr schwacher Wind.

Noch gestern hatten die Wettermodelle vorhergesagt, dass am Mittwoch die 35-Grad-Marke erneut geknackt würde.

Diese Prognose nehmen jetzt einige Wettermodelle wieder zurück, erklärt Stefan Ochs. "Sie erwarten nur noch 30 Grad und auch einige Schauer und Gewitter."

Ab Donnerstag Potential für Regen

"Am Donnerstag und Freitag liegt ein großes Tief über Mitteleuropa, und damit ist zumindest mal das Potential für ergiebigen Regen gegeben", so der Wetterexperte. "Auffällig ist aber, dass das Tief in höheren Luftschichten nicht so markant ausgeprägt ist (keine großen Temperaturgegensätze). Das deutet auf eher schwache Hebungsvorgänge und unorganisierte Regengebiete hin."

Die nächtlichen Tiefsttemperaturen liegen die ganze Woche über bei rund 15 Grad.

