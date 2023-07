Franken: Gehalts-Ranking der Bundesagentur für Arbeit

Eine Statistik der Bundesagentur für Arbeit legt die Gehälter der Menschen in den deutschen Städten und Landkreisen offen. Betrachtet werden die monatlichen Bruttoarbeitsentgelte von sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigten. In Franken gibt es einen klaren Spitzenreiter.

Das sind die Topverdiener in Franken - Statistik der Bundesagentur für Arbeit gibt Aufschluss

In den folgenden zehn Städten und Landkreisen in Franken verdienen die Menschen monatlich im Mittel am besten:

Erlangen (Stadt): 5200 Euro Erlangen-Höchstadt (Kreis): 4425 Euro Schweinfurt (Stadt): 4274 Euro Coburg (Stadt): 3926 Euro Nürnberg (Stadt): 3865 Euro Main-Spessart (Kreis): 3832 Euro Würzburg (Stadt): 3729 Euro Aschaffenburg (Stadt): 3720 Euro Bamberg (Stadt): 3710 Euro Ansbach (Stadt): 3667 Euro

Mit Abstand belegt die Stadt Erlangen den ersten Platz: Im Mittel verdienen die Menschen dort 5.200 Euro im Monat. In der Gesamtübersicht von Bayern setzt sich Ingolstadt mit 5282 Euro knapp an die Spitze. Die Landeshauptstadt München liegt mit 4892 Euro hinter Erlangen in der Top 3 Bayerns. Insgesamt liegt das mittlere monatliche Einkommen von Vollzeitbeschäftigten in Bayern bei 3792 Euro, in ganz Deutschland bei 3646 Euro. Je nach Beruf, kann das Gehalt sehr unterschiedlich ausfallen. Hier erfährst du mehr zu Berufen mit einem Top-Gehalt, die allerdings niemand machen will.

Gegenüber dem Jahr 2021 sind die Löhne und Gehälter somit um 130 Euro oder 3,7 Prozent gestiegen, erläutert die Bundesagentur für Arbeit in einer Pressemitteilung. Neben Tariferhöhungen sei der Anstieg auch mit der hohen Inanspruchnahme von Kurzarbeitergeld während der beiden Pandemiejahre zu begründen. Während dieser Zeit bezogen viele Beschäftigte durch die Inanspruchnahme von Kurzarbeitergeld ein geringeres Entgelt, heißt es. Hier kannst du Strategien für die Verhandlung deiner nächsten Gehaltserhöhung nachlesen.

Das sind die Daten für die übrigen fränkischen Städte und Landkreise

Folgende Auflistung zeigt die mittleren monatlichen Bruttoentgelte in den übrigen fränkischen Städten und Kreisen:

Bamberg (Kreis): 3185 Euro

Bayreuth (Stadt): 3652 Euro

Bayreuth (Kreis): 3246 Euro

Coburg (Kreis): 3040 Euro

Hof (Stadt): 3116 Euro

Hof (Kreis): 3017 Euro

Forchheim (Stadt/Kreis): 3558 Euro

Kronach (Stadt/Kreis): 3083 Euro

Kulmbach (Stadt/Kreis): 3382 Euro

Lichtenfels (Stadt/Kreis): 3088 Euro

Wunsiedel im Fichtelgebirge (Kreis): 3252 Euro

Ansbach (Kreis): 3203 Euro

Fürth (Stadt): 3565 Euro

Fürth (Kreis): 3206 Euro

Nürnberger Land (Kreis): 3537 Euro

Schwabach (Stadt): 3372 Euro

Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim (Kreis): 3143 Euro

Roth (Stadt/Kreis): 3331 Euro

Weißenburg-Gunzenhausen (Kreis): 3432 Euro

Aschaffenburg (Kreis): 3508 Euro

Schweinfurt (Kreis): 3104 Euro

Würzburg (Kreis): 3387 Euro

Bad Kissingen (Stadt/Kreis): 3318 Euro

Rhön-Grabfeld (Kreis): 3477 Euro

Haßberge (Kreis): 3457 Euro

Kitzingen (Stadt/Kreis): 3478 Euro

Miltenberg (Stadt/Kreis): 3471 Euro

Bei den Zahlen handelt es sich um Medianwerte, keine Durchschnittswerte. Das bedeutet, es gibt genauso viele Menschen mit einem höheren wie mit einem niedrigeren Entgelt. Die eine Hälfte der Beschäftigten verdient also mehr und liegt damit über dem Medianwert, die andere Hälfte verdient weniger und liegt darunter. Die höchsten Medianentgelte erzielen Vollzeitbeschäftigte in Hamburg mit 4127 Euro, Baden-Württemberg mit 3977 Euro und Hessen mit 3938 Euro, berichtet die Bundesagentur für Arbeit in einer Mitteilung. In Mecklenburg-Vorpommern (2935 Euro), Thüringen (2945 Euro) und Sachsen-Anhalt (2993 Euro) liege der Median am niedrigsten.

Während das Medianentgelt der Männer bei 3779 Euro liegt, erzielen Frauen 3413 Euro. Die Differenz liegt demnach bei 365 Euro und hat sich im Vergleich zum Jahr 2021 um lediglich acht Euro verringert. Im Jahr 2017 unterschieden sich die Löhne und Gehälter noch um 452 Euro, so die Bundesagentur für Arbeit.

