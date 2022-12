Seit dem späten Sonntagabend gilt in Franken: Vorsicht, Rutschgefahr. Gefrierender Regen verwandelt seit Anfang der Woche Straßen und Gehwege in Franken in Eisflächen. Unzählige Unfälle waren bisher die Folge.

Auch am Mittwoch muss in Teilen Frankens noch mit Glatteis gerechnet werden. Vor allem der Norden und der Osten der Region sind betroffen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) über seine aktuelle Warnkarte mitteilt. Demnach sind in Teilen Ober- und Unterfrankens in Lagen von über 600 Metern von gefrierendem Regen betroffen. Es gilt weiterhin die Unwetterwarnstufe 2. Die Warnung dürfte noch bis in den späten Morgen bestehen.

In Mittelfranken und im Süden Unterfrankens hat sich die Lage laut den Daten des DWD aber bereits deutlich entspannt. Die Glätte-Gefahr verlagert sich ab Mitte der Woche in Bayern weiter nach Osten und Süden. Laut den Wetterexperten drohen nun vor allem in der Oberpfalz und Niederbayern Eisregen und extreme Straßenglätte. Dort gilt Warnstufe 3 und Bürgerinnen und Bürger sollten möglichst vermeiden, nach draußen zu gehen.

