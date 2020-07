Abitur: Würden Sie es heute noch schaffen?

Erst vor Kurzem fanden die Abiturprüfungen in Bayern statt: In insgesamt fünf Fächern müssen die Schüler drei schriftliche und zwei mündliche Prüfungen ablegen. Deutsch, Mathematik und eine Fremdsprache sind dabei vorgegeben. Die zwei weiteren Fächer können mehr oder weniger frei gewählt werden.

Wie so oft vergisst man das Gelernte jedoch schnell wieder. Egal ob Sie selbst die Abiturprüfung abgelegt haben und wie lange die Prüfungen bei Ihnen schon her sind – was glauben Sie: Würden Sie das Abitur noch einmal bestehen?

Wir haben ein paar Fragen aus den Fächern Deutsch, Mathematik, Englisch und Biologie vorbereitet, die so, oder so ähnlich, in den Abiturprüfungen auftauchen könnten. Es handelt sich jedoch nicht um Original-Fragestellungen, da diese zu umfangreich wären und nur selten als Multiple-Choice-Aufgaben gestaltet sind. Dennoch sind sie, vom Schwierigkeitsgrad her, auf Abitur-Niveau.

Nehmen Sie an unserem Quiz teil und finden Sie heraus, ob Sie das Abitur noch schaffen würden: