Bürgermeister Martin Walz hat nicht lange gefackelt und sich selbst einen Einblick über die Arbeit der Bauhofmitarbeiter gemacht. Am Dienstag um 4.30 Uhr ging es als Beifahrer mit dem Räumdienst des Bauhofes Neunkirchen am Brand los über den berüchtigten steilen Rödlaser Berg in den Ortsteil Ermreuth und anschließend in den noch höher gelegenen Ortsteil Gleisenhof.

Ohne diese frühmorgendlichen Einsätze, die seit Tagen gefahren werden, wäre es für Autofahrer unmöglich, über Rödlas nach Neunkirchen am Brand zu gelangen. Bei 15 bis 20 Zentimetern Neuschnee ist es schier unmöglich, die Straße nach Neunkirchen am Brand zu befahren, wenn diese nicht geräumt wurde. Viele Fahrzeuge bleiben hier liegen oder schaffen es trotz winterlicher Bereifung erst gar nicht über den Berg oder landen gar im Straßengraben.

Ein Räumfahrzeug sicher über die winterlichen Straßen zu steuern ist laut Martin Walz gar nicht so einfach wie es oft den Anschein erweckt. So muss zum Beispiel in einer Seitenstraße die Schaufelstellung und deren Höhe teils bis zu 15 Mal den Straßen- und Gehwegverhältnissen angepasst werden, was eine hohe Konzentration des Fahrers erfordert. Parkende Autos stellen oftmals ein Hindernis dar, um Haupt und Nebenstraßen sicher zu räumen.

"Es ist also keine Spazierfahrt", sagt Walz, "sondern harte Arbeit, die ein großes Maß an Konzentration erfordert." Räumen und streuen, teilweise auch von Hand arbeiten die Männer des Bauhofs die Gehwege, die nicht maschinell von Schnee befreit werden können, mit Schneeschiebern frei. Dies ist harte körperliche Arbeit mit Arbeitszeiten von frühmorgens bis in die späten Abendstunden.