Vermisstensuche im Kreis Forchheim: Wie die Polizei mitteilt, wird seit Mittwochvormittag, dem 24.11.2021, der 82-jährige Gunter Pilch aus dem Forchheimer Ortsteil Kersbach vermisst.

Pilch muss am frühen Morgen des gleichen Tages sein Wohnanwesen am Nordring in Kersbach mit unbekanntem Ziel verlassen haben. Der Senior ist dement und schwer zu Fuß.

Polizei bittet um Hinweise

Der Vermisste ist ca. 165 cm groß und hat schlanke Statur. Er trägt graumeliertes Haar und spricht österreichischen Dialekt. Er ist vermutlich mit einer dunklen Jogginghose, einem Poloshirt und Sneakern bekleidet. Ob Herr Pilch eine Jacke trägt, ist nicht bekannt.

Zur Suche nach dem Vermissten hat die Forchheimer Polizei bereits einen Hubschrauber sowie mehrere Personensuchhunde eingesetzt. Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort des Vermissten geben? Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Forchheim unter der Telefonnummer 09191/7090-0.