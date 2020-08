Schwitzend auf Schmusekurs in Forchheim

Mein Baby lacht, whrend ich mit hochrotem Kopf auf dem Rcken liege und versuche, meine Beine in der Luft zu kreuzen. "Und halten", ruft Trainerin Petra Ramer, die ich in diesem Moment verfluche, weil ich meine Beine nicht lange genug oben halten kann. Mein zehn Monate alter Sohn zieht sich an mir hoch und hat Spa daran, wie ich mich qule. Oder gefllt ihm das Kinderlied aus Petras Musikbox? Auch die Babys der anderen zehn Mtter , die sich am Vormittag auf der Sportinsel in Forchheim zum wchentlichen Kanga-Training getroffen haben, lachen, krabbeln auf die Mama oder kuscheln sich an sie.