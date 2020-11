Forchheim vor 45 Minuten

Sagenserie (2)

Sagenumwobenes aus dem Landkreis Forchheim: Dem Trmer auf der Spur

Bis zum Jahresende ldt der Frnkische Tag Forchheim zu einigen kleinen Spaziergngen ein; diese fhren an sagenumwobene Pltze im Landkreis Forchheim, zu geheimnisvollen Orten und in das Land der Fantasie. Heute: der Trmer von St. Martin in Forchheim.