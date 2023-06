Auch zwei Tage nach dem plötzlichen Gewitter am Dienstag (27. Juni 2023) hat der "Landhotel-Gasthof Stern" aus Gößweinstein kein Festnetz und Internet, wie Geschäftsführer Bernd Herzing inFranken.de mitteilt. In der Region der Gemeinde in der Fränkischen Schweiz ereigneten sich gegen 23 Uhr zwei Einschläge mit 153 beziehungsweise 189 Kiloampere (kA) Stromstärke. Beide liegen damit in der höchsten Kategorie des Wetter-Experten Jörg Kachelmann namens "wilder Hausrüttler".

Und tatsächlich war dieser Name Programm, wie Herzing hautnah erfuhr. "Ich war gerade auf dem Weg nach Hause und plötzlich blitzte und donnerte es gleichzeitig, sodass die ganzen Häuser vibrierten." Und das war nicht die einzige Beobachtung.

"Da war alles kaputt": Fernwärmeversorgung bricht nach Blitzschlag in Gößweinstein zusammen - Gasthof immer noch ohne Internet

"Die Alarmanlagen von den Autos unserer Hausgäste auf dem Parkplatz gingen außerdem an", habe er auf dem Rückweg in den Gasthof gemerkt. Dort angekommen habe er feststellen müssen, dass das Kassensystem und die Telefonanlage zu Schaden kamen. Vom Geschäftsführer der Biogasanlage "Bio-Energie Neuner" Josef Neuner habe Herzing anschließend erfahren, "dass es die ganzen Schaltkästen der Fernwärme in Gößweinstein zerfetzt hat, sodass die Platinen rausgeflogen sind. Da war alles kaputt".

Inzwischen seien die Platinen ausgewechselt und seit Mittwochabend verfüge der Gasthof wieder über warmes Wasser - besonders wichtig bei einem Hotel. "Denn die Gäste wollen duschen." Ein Techniker der Telekom habe Herzing zudem darüber informiert, "dass es wohl ein Erdkabel erwischt hat. Jetzt müssen sie erst die Fehlerstelle suchen". Das dauere etwas.

Neben der Stärke der Blitze verblüffe Herzing auch der Mangel an Vorzeichen. "Es war nichts angekündigt und normalerweise stürmt es vor einem Gewitter ja ein bisschen. Es war aber windstill, wir hatten Betrieb im Biergarten, sperrten zu und auf einmal ging es los. Ein Blitz, zwei Knalle und dann war es wieder vorbei", so die Beobachtung des Gasthof-Chefs.

Wetter-Experte rätselt über unerwartetes Phänomen in der Fränkischen Schweiz

Wetter-Experte Stefan Ochs stimmt dem in einer Mitteilung zu: "Rätselhaft ist, warum diese besonders starken Blitze gerade am Dienstag bei einer so unverdächtigen Wetterlage auftraten, bei der noch nicht einmal Gewitter erwartet worden waren." Als rekordverdächtig schätzt er die zwei heftigen Blitze aber nicht ein.

"Es sind in der Vergangenheit auch schon Blitze mit mehr als 500 kA verzeichnet worden." Nach einem willkommenen regulären Ruhetag am Mittwoch könne der Gößweinsteiner "Gasthof Stern" nun wieder zum Regelbetrieb übergehen. Einzig Telefon und Internet seien "eine größere Sache". Weitere Nachrichten aus dem Landkreis Forchheim findest du auf unserer Übersichtsseite.