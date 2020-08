Radfahrern auf Forchheims gesperrter Eisenbahnbrücke droht weiter eine Strafe: Schnelle Lösung nicht in Sicht

Wie "ein böser Traum" kommen Gerhard Krahl die roten Verbotsschilder an der Brücke am Forchheimer Bahnhof vor. Seit drei Wochen ist es verboten, über die Eisenbahnbrücke zu radeln. Offiziell müssten Radlerinnen und Radler absteigen und ihre Fahrräder bis zum anderen Brückenende schieben. "Fahrradfahrer werden hier einfach vom Verkehr ausgeschlossen", schimpft Krahl. Er ist Mitglied beim Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club Forchheim und möchte die Radweg-Sperrung nicht einfach so hinnehmen. Für Menschen mit Lastenrädern, Fahrradanhängern für Kinder oder für Pedelec-Fahrer sei Schieben beispielsweise keine Option. Aber wie könnte eine Lösung aussehen?