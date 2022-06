Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Forchheim vom 26.06.2022

Unfälle

Eggolsheim. Am Samstagmorgen übersah ein Paketlieferant beim Abbiegevorgang einen vorfahrtsberechtigten Kradfahrer. In Folge dessen prallte der Fahrer des Krads frontal in die rechte Fahrzeugseite des Transporters. Durch den Unfall zog sich der 55-jährige Kradfahrer schwere Verletzung zu und musste zur weiteren medizinischen Versorgung ins Klinikum Forchheim verbracht werden. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 10.000 €.

Kleinsendelbach. Zu einem Unfall kam es am Samstagabend in der Hauptstraße. Dort übersah eine 79-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw beim Abbiegen Am Wiesengrund einen entgegenkommenden und vorfahrtsberechtigten Kradfahrer. In Folge dessen kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei glücklicherweise niemand verletzt wurde. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von ca. 5.000 €. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe wurde die FFW Kleinsendelbach zur Fahrbahnreinigung eingesetzt.

Unfallfluchten

Pinzberg. Aufmerksame Zeugen beobachteten am Samstagnachmittag eine Unfallflucht auf einem Parkplatz eines Gastronomiebetriebs in der Hauptstraße. Dort touchierte ein Opel beim Rückwärtsfahren einen geparkten VW. Nach dem der Unfallverursacher seine Fahrt fort setzte ohne sich um den Schaden zu kümmern, verständigten Zeugen die Polizei. Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme konnte an beiden Fahrzeugen Sachschaden an den Stoßstangen festgestellt werden. Dieser wird auf eine Gesamthöhe von ca. 3.000 € geschätzt. Gegen den Unfallverursacher wird nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.

Diebstähle

keine

Sonstiges

keine

Pressebericht der Polizeiinspektion Ebermannstadt vom 26.06.2022

Das war los im Landkreis Forchheim:

Gräfenberg. In der Nacht von Freitag auf Samstag besprühten bisher unbekannte Täter die komplette Seite eines auf dem Gelände des Gräfenberger Bahnhofes abgestellten Linienbusses mit Farbe. Es wurden weder die Fenster noch die Reifen und Felgen des Busses ausgelassen, um das abstrakte „Gesamtkunstwerk“ zu erstellen. Die verwendeten Farben sind überwiegend Türkis und verschiedene Violett-Töne, die Ausführung des Graffiti lässt jede Ästhetik vermissen. Die sinnlose Schmiererei verursachte hohen Sachschaden, die Instandsetzungskosten des nicht mehr nutzbaren Linienfahrzeuges werden vorerst mit 8000.- Euro veranschlagt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ebermannstadt entgegen.

Pretzfeld. Bei einer Verkehrskontrolle in Wannbach fiel ein 54jähriger Pkw-Fahrer durch starken Alkoholgeruch auf. Er musste sich nach einem positiven Test einer Blutentnahme unterziehen und seinen Führerschein abgeben. Neben einem längeren Entzug der Fahrerlaubnis sieht der Verkehrsteilnehmer einer empfindlichen Geldstrafe entgegen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Forchheim vom 25.06.2022

Unfälle

Forchheim. Am Freitagvormittag kam es am Kersbacher Kreisel auf der FO 8 zu einem Unfall eines Fahrschülers, der mit seinem Krad auf einer Dieselspur die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und in Folge dessen gestürzt war. Der 26-jährige Fahrschüler blieb unverletzt. Am Krad entstand Sachschaden in Form von Lackabrieb. Hinweise zum Verursacher der Dieselspur nimmt die Polizeiinspektion Forchheim unter 09191/7090-0 entgegen.

Unfallfluchten

Eggolsheim. Im Einmündungsbereich der St. Martin-Straße / Josef-Kolb-Straße wurde am Donnerstag im Zeitraum von 11:45 Uhr bis 21:45 Uhr die Rabatte einer Gartenmauer von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt 200 €. Wer Beobachtungen zu einem möglichen Verursacherfahrzeug machen konnte, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Forchheim unter 09191/7090-0 in Verbindung zu setzen.

Diebstähle

keine

Sonstiges

Neunkirchen am Brand. Am späten Freitagnachmittag bemerkten Beamte der Polizeiinspektion Forchheim im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Großenbucher Straße Alkoholgeruch bei einem 33-jährigen Pkw-Fahrer. Ein daraufhin durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,48 Promille. Dem Alkoholsünder wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme im Klinikum Forchheim angeordnet. Eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr ist nun die Folge.

Forchheim. Zu einer Bedrohung mit einem Messer kam es am Samstag um 01:20 Uhr vor einem Lokal in der Hauptstraße. Der unbekannte Täter kam unvermittelt an eine vor dem Lokal wartende Personengruppe herangetreten und fing einen verbalen Streit an. Als der unbekannte plötzlich ein Küchenmesser zog, flüchteten sich die Geschädigten in das Lokal und sperrten sich mit Hilfe der Angestellten darin ein und verständigten die Polizei. Eine sofort durchgeführte Fahndung verlief ohne Erfolg. Der unbekannte Mann war mit einem weißen Polo-Shirt, einer knielangen grauen Short und Turnschuhen bekleidet. Zudem trug er eine Brille. Wem ist eine solche Person in der Nacht von Freitag auf Samstag im Bereich der Innenstadt aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Forchheim unter 09191/9090-0 entgegen.

Dormitz. Am frühen Samstagmorgen gegen ca. 02:00 Uhr kam es zu Beleidigungen vor einem Anwesen in der Hauptstraße. Dort wurden drei unbekannte männliche Personen vom Geschädigten zur Ruhe ermahnt. Daraufhin wurde dieser aus der Personengruppe heraus aufs übelste Beleidigt und Bedroht. Weiterhin wurde am Pkw des Geschädigten ein Reifen zerstochen und der Lack verkratzt. Wer Hinweise auf die Identität der Personen aus der o.g. Gruppe geben oder Beobachtungen bezüglich der Sachbeschädigung machen kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Forchheim in Verbindung zu setzen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Ebermannstadt vom 25.06.2022

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Ebermannstadt. In den Abendstunden des Freitag kollidierte eine 18-jährige VW Fahrerin mit einem Suzuki einer 52-Jährigen auf der Kreuzung B470 Ecke Ramstertalstraße. Die Fahranfängerin, welche von Gasseldorf kommend nach links abbiegen wollte, übersah die vorfahrtsberechtigte Suzukifahrerin. Es kam zur Kollision, bei welcher zum Glück niemand verletzt wurde. Beide Fahrzeuge waren allerdings nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von 10.000 EUR.

Verkehrsunfallflucht

Ebermannstadt. Gegen 15:20 Uhr fuhr ein 57-jähriger mit seinem Lkw von Ebermannstadt kommend in Richtung Gößweinstein. Im Laufe der Strecke kam dem Lkw ein schwarzer Kleinwagen mittig auf der Fahrbahn entgegen. Da sich der Lkw bereits äußerst rechts auf der Fahrbahn bewegte, touchierten sich beide Fahrzeuge. Während der Lkw-Fahrer unmittelbar nach der Kollision anhielt, fuhr der besagte schwarze Kleinwagen unvermittelt weiter. Es entstand ein Sachschaden von 100 EUR. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei Ebermannstadt unter Tel. 09194/7388 - 0 in Verbindung zu setzen.

Vorschaubild: © Friso Gentsch/dpa