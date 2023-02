Die St 2236 in Dobenreuth, Dobenreuther Str. 4-27 wird wegen Neubau einer Wasserleitung im Zeitraum vom 27.02.2023 bis zur Beendigung der Bauarbeiten, längstens bis 08.05.2023 für den Durchgangsverkehr vollständig gesperrt. Das berichtet das Landratsamt Forchheim.

Weiter wird ein einseitiges, absolutes Halteverbot (Montag-Freitag, 07.00-17.30 Uhr) in der Buswendeschleife und auf Höhe der Ersatzhaltestelle angeordnet.

Die Umleitung verläuft über Wiesenthau, Mittelehrenbach und Kunreuth.

ÖPNV

Die Buslinie 223 muss aufgrund der Sperrung Umleitung fahren, und kann die reguläre Haltestelle nicht bedienen. Eine Ersatzhaltestelle wird in der Straße Brünnleinswiesen im Bereich Hausnummer 4 eingerichtet.

Diese wird von der Fahrt der Buslinie 223 Mo-Fr an Schultagen um 7:34 Uhr nach Forchheim und Mo-Fr an Schultagen mit Abfahrt um 13:17 Uhr ab Forchheim Realschule Richtung Igensdorf bedient, sowie Mo-Fr an Schultagen mit Abfahrt um 16:28 Uhr ab Forchheim Realschule Richtung Kunreuth bei Bedarf nur zum Aussteigen.

Fahrgäste werden gebeten auch die Hinweise an den Haltestellen zu beachten.