Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am späten Montagabend (3. April) im Landkreis Forchheim gekommen. Dort war gegen 22.35 Uhr ein Autofahrer auf der Kreisstraße FO 28 unterwegs. Der 29-Jährige fuhr von Neunkirchen am Brand in Richtung Ermreuth.

Auf dem Weg dorthin kam es zu dem Unfall: Der Mann kam nach einer langgezogenen Rechtskurve aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab, heißt es vonseiten der Polizeiinspektion Forchheim.

29-Jähriger kommt von Fahrbahn ab und verletzt sich schwer

Anschließend fuhr er etwa 25 Meter das Bankett der linken Fahrbahnseite entlang, ehe er frontal gegen eine Leitplanke stieß.

Dabei zog sich der 29-Jährige einige schwere Verletzungen zu: Er erlitt mehrere Prellungen, sowie einen Schlüsselbeinbruch. Zur weiteren medizinischen Behandlung wurde er in ein umliegendes Klinikum verbracht.

Wie sich herausstellte, stand der Mann unter Alkoholeinfluss. "Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille", schreibt die Polizei. Die Beamten stellten deshalb seinen Führerschein sicher. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro.

