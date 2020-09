"Wir wollten unbedingt heuer einmal spielen", sagt Christoph Kramer von der Band "Big Discussion". Das haben sie auch geschafft. Am Samstag rockte die Band bei strömendem Regen den Parkplatz der Firma Loparex in Forchheim. Trotz des schlechten Wetters und der strengen Hygieneauflagen hatten Musiker und Besucher großen Spaß beim Musikfestival "Rock den Platz". Viel Aufwand hatte die Band betrieben, um die zweitägige Veranstaltung auf die Beine zu stellen. "Wir hatten aber super Unterstützung durch Sponsoren und die Stadt", erzählt Kramer. Am Samstagabend gab er mit seiner Band "Big Discussion" ein rockiges Konzert, am Sonntag - hier war das Wetter deutlich besser - spielte die Buckenhofener Blasmusik zum Frühschoppen, am Sonntagabend steht die Band "Edelherb" auf der Bühne.

Wenig Auftritte

"In diesem Jahr hatten wir alle keine oder wenige Auftritte. Doch das sollte nicht einfach so untergehen", erklärt Christoph Kramer. Zuerst hatten sie überlegt, ob sie ähnlich wie im Autokino vorgehen wollten: Die Band hätte auf der Bühne gespielt, die parkenden Autos hätten die Musik übers Autoradio empfangen können. Dann kamen Lockerungen. "Wir wollten das Konzert so offen wie möglich halten. Als dann das Ordnungsamt sein Okay gab, entwickelten wir dieses Konzept", erläutert Kramer. Allerdings durfte es keine Überdachungen geben. Kurz vor dem Konzert wurden jedoch Schirme und einfache Pavillons erlaubt, die die Besucher selbst mitbrachten und aufstellten. "Viele Leute haben sich gefreut und uns gelobt, denn sie warten schon lange, dass es wieder ein Konzert gibt und ein wenig Normalität eintritt", meinte Kramer.

Schnell ausverkauft

Und so waren die Karten für das Konzert am Samstagabend auch schnell ausverkauft. Allerdings waren nicht alle Karteninhaber gekommen. Die Besucher hatten jedoch großen Spaß an der Musik: Bluesrock, Schlager, Partymusik und Rock standen auf dem Programm und begeisterten das Publikum. Sicherheitskräfte sorgten unaufdringlich für Ordnung und Fieberdetektoren standen am Eingang. Ehrenamtliche vom Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) Forchheim verkauften Getränke. "Uns war wichtig, dass wir auch was für den guten Zweck machen, deshalb gehen drei Euro von jedem Ticket an den ASB-Wünschewagen", erklärt Christoph Kramer. Das wiederum freute Lukas Hänsch, den Forchheimer Organisator des Wünschewagens Franken. Er erzählt, dass sie erst am Vortag eine todkranke Dame in den Tierpark Nürnberg gefahren hatten: "Erst im Juni ging es mit den Fahrten wieder los. Mittlerweile haben wir durchschnittlich zwei pro Woche." Er freute sich besonders darüber, dass ihm der Filialleiter der Volksbank Forchheim, Christoph Rüger, ebenfalls einen Scheck über 1000 Euro überreichte. Trotzdem er Getränke verkaufte, genoss Hänsch die gute Musik. Das taten auch Bürgermeisterin Annette Prechtel (FGL) und der Leiter der Musikschule Ebermannstadt, Wojciech Grabietz. Einige Gäste waren aus Nürnberg und Fürth gekommen, um mal wieder ein Konzert zu genießen. Die Bandmitglieder freuten sich, dass Besucher gekommen waren und verschenkten Restkarten für den zweiten Tag der Veranstaltung. "Wir hatten echt Sorge, dass keiner kommt, und sind so froh über unsere Fans", schwärmt Christoph Kramer.