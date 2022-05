Dienstagnacht (24. Mai 2022) haben zwei Männer in Mittelehrenbach eine Playmobil-Figur gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, stand der 1,60 Meter große Spielzeug-Clown in einem Garten. Die Unbekannten flüchteten zu Fuß in Richtung Kunreuth.

Es wurde umgehend eine Fahndung eingeleitet, die jedoch ohne Erfolg verlief. Die Polizei bittet daher um Hinweise aus der Bevölkerung.

Playmobil-Figur aus Garten gestohlen

Die Täter seien beide männlich und etwa 23 Jahre alt. Sie trugen Jogging-Kleidung und sollen mit ostdeutschem Dialekt gesprochen haben. Wer Hinweise zu den Unbekannten geben kann, soll sich unter der Nummer 09194/7388-0 bei der Polizei Ebermannstadt melden.