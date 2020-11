Kersbach vor 22 Minuten

Meinung

Kommentar: Braucht es das Kunstwerk auf dem Kersbacher Kreisverkehr? Ein Streitgespräch

Viel wurde in Forchheim und weit über die Landkreisgrenzen hinaus über das neue Kunstwerk am Kersbacher Kreisel diskutiert. Vier Redakteure des FT Forchheim legen in einem Streitgespräch ihre Argumente dar: Braucht es das Kunstwerk auf dem Kersbacher Kreisverkehr?