Wohnzimmer gerät an Heiligabend in Brand: Am Donnerstag (24.12.2020) musste die Feuerwehr in Kunreuth, Landkreis Forchheim, zu einem Einsatz ausrücken. Laut Bericht der Polizei Forchheim war in einem Mehrfamilienhaus im Ortsteil Ermreus ein Feuer ausgebrochen.

Die Bewohnerin einer Dachwohnung hatte vergessen, die Kerzen auf ihrem Adventskranz im Wohnzimmer auszumachen. Die Flammen griffen so unbemerkt auf die Einrichtung des Zimmers über.

Adventskranz löst Feuer an Heiligabend aus

Das Feuer konnte noch vor Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr gelöscht werden, die Wohnung war allerdings vorübergehend unbewohnbar. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von etwa 15.000 Euro. Verletze gab es bei dem Vorfall nicht.

Symbolbild: Aktion "Das Sichere Haus"