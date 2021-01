Weilersbach vor 2 Stunden

Gesellschaft

Kunden, die sich nicht an Regeln halten: Weilersbacher Einzelhändler spricht Klartext

Desinfektionstücher in den Tomaten, beleidigende Worte, Maskenverweigerer - Marc Sauer, Personalleiter eines Frischemarkts in Weilersbach, macht sich in einem Facebook-Post Luft über Kunden, die sich nicht an Regeln halten. Der FT hat mit ihm gesprochen.