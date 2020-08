Kreis Forchheim: Sanierung von Rathaus und Mehrzweckhalle bereitet Sorgen

Die Sanierung der Mehrzweckhalle inklusive Rathaus in Hausen fällt umfangreicher aus als gedacht. Das wurde in der Sitzung des Gemeinderats deutlich. Thomas Dickerhof vom Planungsbüro Pfaller-Ingenieure sowie Frank Stürzl stellten den Zwischenstand und Vorentwurf für die 1974 erbaute Mehrzweckhalle und die in einem zweiten Bauabschnitt erfolgte Aufstockung des Rathauses vor. Seit März beschäftige man sich mit dem Gebäudezustand, erklärte Frank Stürzl. Herausgekommen sind zahlreiche Überraschungen, vor allem die Dachkonstruktion der Mehrzweckhalle bereitet Sorgen. Unklar ist, ob die Bewehrung als Rundstahl oder Ovalstahl erfolgte. Einem Prüfbericht zufolge wurde für die Spannbetonbauteile minderwertiger Spannstahl verwendet. Für den ovalen Spannstahl, erklärte Stürzl, "gibt es ein mögliches Risiko der Spannungsrisskorrosion, die weitere Schäden verursachen kann". Hier müssen noch detaillierte Erkundungen erfolgen, welcher Spannstahl verwendet wurde. Die restliche Tragkonstruktion der Mehrzweckhalle ist in Ordnung. Das Walmdach als Nagelbrettbinderkonstruktion wurde 1985 nachträglich über der Flachdachkonstruktion der Mehrzweckhalle erstellt, entspricht nicht den genehmigten Konstruktionszeichnungen und weist erhebliche Mängel auf, erläuterte der Planer. Die Mehrzweckhalle mit Nutzung als Versammlungsstätte wurde vom Landratsamt Forchheim infrage gestellt. Da sie aber beim Bau 1976 nicht nur als Doppelturnhalle, sondern auch als Versammlungsstätte genehmigt wurde, besteht grundsätzlich Bestandsschutz.