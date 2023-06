Kreis Forchheim: Kradfahrer (61) kommt von der Straße ab und verletzt sich schwerer

Am Freitagnachmittag (09. Juni 2023) ist es zu einem Verkehrsunfall auf der Straße zwischen Kleingesee und Bieberbach im Kreis Forchheim gekommen, bei dem ein 61-jähriger Kradfahrer schwerer verletzt wurde. Das berichtet am Samstag (10. Juni 2023) die Polizeiinspektion Ebermannstadt.

Der Mann befuhr mit seinem Kraftrad die Kreisstraße von Kleingesee kommend in Richtung Bieberbach. In einer leichten Linkskurve verlor er aus bislang noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Krad und kam nach rechts von der Straße ab. Dort kollidierte er schließlich mit einem Maschendrahtzaun. Mit schweren Verletzungen musste er ins Klinikum nach Bayreuth eingeliefert werden. Am Krad und am Zaun entstand Sachschaden in Höhe von circa 2000 Euro.

Vorschaubild: © DVR (DVR)