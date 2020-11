Gegen 10.45 Uhr geriet in Langensendelbach ein Schreibtisch im ausgebauten Obergeschoss einer Garage in Brand. Weitere Büroutensilien in der unmittelbaren Umgebung fingen ebenfalls Feuer. Zwei Trupps der Feuerwehr Langensendelbach waren unter Atemschutz zur Brandbekämpfung eingesetzt und brachten das Feuer rasch unter Kontrolle. Unterstützt werden sie von der Feuerwehr Bräuningshof und den überörtlich eingesetzten Kollegen aus Baiersdorf, Hagenau und Adlitz (Kreis Erlangen-Höchstadt). Die bereits angebrannte Holzverkleidung der Decke musste stellenweise abgenommen werden, um darunterliegende Glutnester ausschließen zu können. Aufgrund der hohen Temperaturen und Rußentwicklung ist der Raum vorerst nicht mehr nutzbar. Insgesamt waren 45 Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie der Rettungsdienst und die Polizei vor Ort.

Zur Brandursache und der Schadenshöhe hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.