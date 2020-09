Betriebsamkeit herrscht auf der Brückenbaustelle über den Brandbach an der Staatsstraße 2240 in Dormitz. Am Ortsausgang Richtung Neunkirchen am Brand ersetzt das Straßenbauamt Bamberg derzeit die Brücke durch einen Neubau. Das Brückenbauwerk ist fertig betoniert. Mit dem Einbringen großer Natursteine in das Bachbett hat das Projekt einen weiteren Bauabschnitt erreicht. Die Spundwände sind auch gezogen und nun wird mit den Auffüllarbeiten begonnen. Anschließend beginnt man mit dem Setzen der Bordsteine und die Begleitarbeiten für das Umfeld werden ausgeführt. Die am 2. Juni begonnenen Arbeiten sind laut Straßenbauamt Bamberg lange Zeit planmäßig verlaufen. Ursprünglich war vorgesehen, bis Ende September fertig zu sein. Und es sah gut aus. Doch nun ist es anders gekommen. Es wird wahrscheinlich zu einigen Verzögerungen kommen, so dass sich die Freigabe der Hauptstraße um circa zwei Wochen verzögern wird. Das Staatliche Bauamt als Baulastträger stehe in engem Kontakt mit den Baufirmen, um die Bauzeit zu optimieren, teilt Bürgermeister Holger Bezold (FW) mit. Es werde von allen Seiten versucht, die Brücke schnellstmöglich für den Verkehr freizugeben. Bezold selbst hat nochmals beim Straßenbauamt darauf hingewiesen, dass bei aller Notwendigkeit der Erneuerung eine rasche Verkehrsfreigabe erfolgen sollte. Nach Freigabe werden im laufenden Betrieb noch Restarbeiten ausgeführt.