Kirchehrenbach: Rollstuhlfahrer bleibt im Wasser stecken - Feuerwehreinsatz

"Kam alleine nicht mehr raus": Auch Notarzt und Rettungsdienst im Einsatz

und im Einsatz Hochwasser der Wiesent: Einsatzkräfte befreien festgefahrenen Mann

Am Samstag (4. Februar 2023) sei ein Rollstuhlfahrer auf dem "Forchheimer Weg", dem Landwirtschafts- und Radweg zwischen Kirchehrenbach und Reuth, im Kreis Forchheim unterwegs gewesen. Daraufhin sei es zu einem Feuerwehreinsatz gekommen, auch Notarzt und Rettungsdienst seien angerückt, berichtet Kommandant Sebastian Müller.

Feuerwehr Kirchehrenbach im Einsatz: Rollstuhlfahrer benötigt Hilfe - "kam alleine nicht mehr raus"

"Mehr als einen halben Meter tief war das Wasser, in dem am Samstagnachmittag eine Person mit einem Rollstuhl steckengeblieben war", erläutert die Feuerwehr Kirchehrenbach. Der Mann habe die Hilfe der Einsatzkräfte benötigt: "Er kam alleine nicht mehr raus", so Müller.

Das Hochwasser der Wiesent fließe aktuell quer über Felder, Wiesen und Wege, erklärt die Feuerwehr. Am "Forchheimer Weg" gebe es "seichte und etwas tiefere Stellen".

Vier Einsatzkräfte hätten den festgefahrenen Mann schlussendlich aus dem "eiskalten Wasser" schieben können. Er sei daraufhin vorsorglich an den mit angerückten Notarzt und Rettungsdienst übergeben worden, berichtet die Feuerwehr Kirchehrenbach.

