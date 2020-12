Der Umzug ist geschafft. Seit Mittwoch letzter Woche ist Ihre FT-Redaktion nun in der Bayreuther Straße 9 zu finden. Und wie das so ist in den neuen vier Wänden, brauchen wir dringend etwas Farbe zwischen den vielen Schreibtischen, Bildschirmen und Zeitungsstapeln. Die Pflanzen sind bereits bestellt, jetzt fehlt eindeutig noch etwas Leben an der Wand.

Um genauer zu sein an der Wand in unserem Vorzimmer, in dem Sie unsere Sekretärin Sabine Weidinger empfängt und all Ihre Anrufe entgegennimmt. Nun ist es nicht so, dass wir nicht selbst genug Bildmaterial hätten. Doch das finden wir zu einfach.

Viel lieber würden wir hier Ihre Fotos sehen. Die Bilder, die unsere Leser selbst geschossen und vielleicht bewegt haben. Unter dem Motto "Heimatliebe" suchen wir insgesamt fünf Fotos. Einzige Bedingung, wie es der Titel schon verrät, es muss unsere Heimat zeigen. Ob Detail -oder Landschaftsansicht, ob Stadt- oder Landaufnahme, ob Menschenmenge oder keine Menschenseele - das ist alles Ihnen überlassen. Die fünf schönsten Aufnahmen ziehen bei uns ein und zieren unsere neue Wirkungsstätte.

Schicken Sie uns Ihre Fotos zusammen mit Ihren Kontaktdaten unter dem Stichwort "Heimatliebe" an redaktion.forchheim@infranken.de. Einsendeschluss ist der 10. Januar. Unter allen Einsendungen verlosen wir ein Kochbuch der Reihe "Gscheitgut" sowie weitere Produkte aus unserem Shiop.