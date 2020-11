Die Nachricht hat im Oktober einen Sturm der Entrüstung ausgelöst: In den zu sanierenden Klassenräumen der Hallerndorfer Grund- und Mittelschule sollten keine Handwaschbecken mehr installiert werden. So lautete ein mehrheitlich gefasster Beschluss des Gemeinderates. Elternvertreter und Lehrer der Grundschule protestierten gegen diese Entscheidung . Jetzt wurde bekannt, dass es doch wieder anders kommt: "In den Grundschul-Klassenzimmern werden Waschbecken eingebaut", stellt Bürgermeister Gerhard Bauer (Wählergemeinschaft Hallerndorf ) klar.