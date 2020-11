ie hätten "keine Chance", aber aufgeben wollen sie nicht. "Uns wird viel Respekt gezollt, dass wir uns so für die Waschbecken einsetzen und kämpfen", sagt Sonja Sawinsky, die Vorsitzende des Elternbeirates der Grundschule Hallerndorf . Die Elternvertreterin hofft, dass der Gemeinderat noch einlenkt. Eine Mehrheit der Rätinnen und Räte hatte entschieden, dass im Zuge der Schulsanierung keine Waschbecken in den Klassenzimmern eingebaut werden. Eltern und Lehrer in Hallerndorf wehren sich und wollen die Politiker zum Umdenken bewegen.