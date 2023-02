Gößweinstein (Fränkische Schweiz): Großeinsatz mit rund 200 Feuerwehrkräften am Samstag (18. Februar 2023)

Brand konnte nach kurzer Zeit gelöscht werden

werden Menschen wurden nicht verletzt

wurden Verdacht der Brandursache am Samstagabend bestätigt

Am Samstag (18. Februar 2023) wurden zahlreiche Feuerwehren zu einem Großeinsatz in Gößweinstein alarmiert. Dort gab es einen Scheunenbrand, den die Einsatzkräfte glücklicherweise schnell unter Kontrolle brachten und löschen konnten. Die Polizei hatte schnell den Verdacht, dass es sich um Brandstiftung handeln könne, teilt das Polizeipräsidium Oberfranken in einer Pressemeldung mit.

Großeinsatz bei Scheunenbrand in Gößweinstein: Rund 200 Feuerwehrkräfte beteiligt

"Es waren ungefähr 200 Feuerwehrleute und 20 Feuerwehrfahrzeuge am Einsatz beteiligt", berichtet Marco Brendel, Kreisbrandmeister in Forchheim, gegenüber inFranken.de. Starke Rauchentwicklung und Flammen seien an der Hinterseite der Scheune sichtbar gewesen. Zwei Trupps konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen.

Der Verdacht, dass es sich bei dem Feuer um Brandstiftung handle, habe nahe gelegen, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei. Die Kriminalpolizei Bamberg hat daraufhin die Ermittlungen aufgenommen und am Samstagabend ließ sich der Verdacht bestätigen. Die Verursacher meldeten sich selbstständig bei der Polizei.

Eine Gruppe von fünf Kindern habe den Brand versehentlich beim Zündeln verursacht. Als ihnen klar wurde, dass sie das Feuer selbst nicht mehr kontrollieren können, wandten sich die Kinder hilfesuchend an Passanten. Diese riefen schließlich die Feuerwehr.

Flammen konnten schnell unter Kontrolle gebracht werden

Von der Alarmierung bis zur Löschung seien circa 20 Minuten vergangen, so Brendel - insgesamt habe der Einsatz von 17 Uhr bis 18.30 Uhr gedauert. Personen seien bei dem Brand nicht zu Schaden gekommen, die Feuerwehr konnte auch ein Auto, was in der Scheune stand, erfolgreich in Sicherheit bringen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist laut Polizei noch nicht feststellbar.

