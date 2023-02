Am Sonntagnachmittag (19. Februar 2023) kam es zwischen Drügendorf und Drosendorf am Eggerbach (bei Eggolsheim, Landkreis Forchheim) zu einem schweren Unfall.

Zwei Fahrzeuge wurden durch die Wucht des Aufpralls von der Fahrbahn geschleudert. Die dreiköpfige Familie aus einem der Autos sei verletzt worden, konnte das Auto aber selbständig verlassen, so die Agentur News5. Der Fahrer des anderen Autos sei ebenfalls verletzt worden. Die Beifahrerin musste demnach von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden. Alle Personen wurden laut News5 mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Auch ein Rettungshubschrauber landete demnach an der Einsatzstelle.

Polizei erklärt Unfallhergang - mehrere Personen schwer verletzt

In ihrem abschließenden Pressebericht hat die Polizei Forchheim am Montag (20. Februar 2023) näheres über den Unfallhergang bekannt gegeben. Dem Bericht nach, fuhr am Sonntagnachmittag gegen 15.15 Uhr der 63-jährige Autofahrer, begleitet von seiner 43-jährigen Beifahrerin und einem 11-jährigen Jungen, einen Flurbereinigungsweg zwischen Drügendorf und Drosendorf entlang. Als er an der Kreisstraße FO 5 nach links in Richtung Weigelshofen abbiegen wollte, übersah er den von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten 58-Jährigen, mit dem er dann zusammenstieß.

Die Fahrzeuge wurden total beschädigt in den Straßengraben geschleudert. Dabei verletzte sich der 58-Jährige schwer und seine 82-jährige Beifahrerin wurde im Autowrack eingeklemmt. Sie konnte von der Feuerwehr mithilfe eines hydraulischen Rettungsgeräts befreit werden. Im anderen Fahrzeug wurde der 63-jährige Fahrer sowie seine 43-jährige Beifahrerin schwer und der 11-jährige Junge leicht verletzt.

Alle Unfallbeteiligten kamen in nahe Kliniken, um die Bergung der Autowracks kümmerten sich Abschleppdienste. Neben den beiden Totalschäden entstanden noch Flurschäden im Bankett und an den Leitpfosten vor Ort, heißt es in der polizeilichen Pressemitteilung. Insgesamt wird der entstandene Sachschaden auf circa 41.000 euro geschätzt. Die Kreisstraße musste während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge bis in den späten Nachmittag hinein komplett gesperrt werden.