Die 6 besten Pizzerien in Forchheim: Diese Pizzerien solltest du ausprobiert haben

Denkst du an italienisches Essen, wird dir sicherlich zuerst Pizza und Pasta einfallen. In Forchheim gibt es eine Menge an verschiedenen Restaurants, die dir Pizza anbieten. Anhand der Google-Bewertungen stellen wir dir 6 davon vor, bei denen sich ein Besuch lohnen könnte.

Italienische Pizza in Forchheim

Die italienische Pizza ist in Deutschland sehr beliebt. Traditionell besteht eine original italienische Pizza aus einem hochwertigen Teig, einer Tomatensoße aus San Marzano und Mozzarella-Käse. In Italien wird häufig die Sorte Fior di Latte für Pizza verwendet. Dieser ist etwas trockener als normaler Mozzarella, wodurch gewährleistet wird, dass die Pizza nicht verwässert.

Die Reihenfolge der Zubereitung spielt dabei eine wichtige Rolle. Du beginnst mit dem Pizzateig, gibst dann die Tomatensoße und den Käse obendrauf. Erst zuletzt kommen weitere Zutaten wie Schinken, Salami oder Gemüse. Der Grund dafür ist, dass der Geschmack des Belags untergehen würde, wenn er mit einer Schicht aus Käse überdeckt wäre. Hast du nun Hunger bekommen? Dann verraten wir dir, wo du in Forchheim leckere Pizza finden kannst.

1# Mit ganzen 4,7 Sternen überzeugte die Glashaus Pizzeria. Angeboten wird die Pizza in drei verschiedenen Größen, sodass jede*r satt werden kann. Neben Pizzen werden auch Pasta, Wraps mit Putenstreifen, Thunfisch oder in vegetarischer Variante sowie Salate angeboten. "Pizzen sind frisch, gut belegt und sehr köstlich. Individuelle Wünsche werden immer berücksichtigt", schreibt eine Nutzerin. Du kannst es dir mit deiner Pizza entweder in dem kleinen Lokal bequem machen oder die Pizza zum Abholen bestellen.

Adresse: Burker Str. 22, 91301 Forchheim

Burker Str. 22, 91301 Forchheim Öffnungszeiten: Täglich von 17:00 bis 22:00 Uhr.

Täglich von 17:00 bis 22:00 Uhr. Telefon: 09191 9509600

09191 9509600 Webseite: https://de-de.facebook.com/people/Glashaus-Forchheim/100064848497284/

Weitere Restaurants mit leckerer Pizza in Forchheim

2# Ebenfalls 4,6 Sterne erhielt die Pizzeria Mille Lire. Der Familienbetrieb besteht nun bereits in der dritten Generation. Eine Besonderheit: Es wird Pizzateig aus Dinkel angeboten. Dabei kannst du selbst entscheiden, ob du einen traditionellen Weizen- oder lieber den Dinkelteig haben möchtest. Die Pizzen werden traditionell im Steinofen gebacken. Sitzplätze gibt es sowohl drinnen als auch draußen. Möchtest du dein Essen lieber zu Hause genießen, kannst du es zum Mitnehmen bestellen oder über den Lieferservice. Ein*e Nutzer*in lobt: "Angenehmes Ambiente. Immer eine gute Adresse für Pizza und Pasta!"

Adresse: Äußere Nürnberger Str. 21A, 91301 Forchheim

Äußere Nürnberger Str. 21A, 91301 Forchheim Öffnungszeiten: Täglich von 17:00 bis 22.00 Uhr. Donnerstag ist Ruhetag.

Täglich von 17:00 bis 22.00 Uhr. Donnerstag ist Ruhetag. Telefon: 09191 80421

09191 80421 Webseite: https://mille-lire.de/

3# Die Pizzeria Adria Hausen erhielt insgesamt 4,6 Sterne. Eine Besonderheit sind die ständig wechselnden "Empfehlungen des Chefs". Dadurch kannst du immer wieder eine kulinarische Überraschung erleben. Das Restaurant legt nicht nur Wert auf gutes und gesundes Essen, sondern auch auf eine gemütliche und freundliche Atmosphäre. Bei schönem Wetter kannst du dich draußen in den Biergarten setzen. Zu diesem gibt es einen barrierefreien Zugang, verrät eine Nutzerin. Weiterhin ist eine Besonderheit der Pizzeria, dass das Brot stets frisch zu deinem Gericht aus einem leicht bekömmlichen Dinkel-Leinsamen-Sesam-Soja-Hirse-Teig gebacken wird. Eine Nutzerin lobt: "Sehr zu empfehlen! Super leckeres und frisches Essen."

Adresse: Hauptstraße 28, 91353 Hausen

Hauptstraße 28, 91353 Hausen Öffnungszeiten: Montag, Mittwoch, Freitag und Samstag von 17:00 bis 22:30 Uhr. Donnerstag und Sonntag von 11:30 bis 14:00 Uhr und von 17:00 bis 22:30 Uhr.

Montag, Mittwoch, Freitag und Samstag von 17:00 bis 22:30 Uhr. Donnerstag und Sonntag von 11:30 bis 14:00 Uhr und von 17:00 bis 22:30 Uhr. Telefon: 09191 616 244

09191 616 244 Webseite: http://www.pizzeria-adria-hausen.de/

Auch hier kannst du gute Pizza in Forchheim essen

4# Für das Maya Restaurant Forchheim gab es 4,6 Sterne. Neben leckerer italienischer Pizza findest du hier auch außergewöhnliche Burger. Außerdem gibt es auf der Speisekarte zu finden Nudel- und Fleischgerichte, Döner, Salate, Vorspeisen und Desserts, sodass für jede*n etwas Passendes dabei ist. Ein Nutzer schreibt: "Cooles, vielseitiges Foodsortiment, vor allem sehr leckerer Wrap. Restaurant Maya lässt echt keine Wünsche offen. Man kann liefern lassen oder selbst abholen."

Adresse: Hauptstraße 28, 91301 Forchheim

Hauptstraße 28, 91301 Forchheim Öffnungszeiten: Montag, Mittwoch und Donnerstag von 11:00 bis 21:00 Uhr. Freitag von 11:00 bis 22:00 Uhr. Samstag von 12:00 bis 22:00 Uhr. Sonntag von 12:30 bis 21:00 Uhr.

Montag, Mittwoch und Donnerstag von 11:00 bis 21:00 Uhr. Freitag von 11:00 bis 22:00 Uhr. Samstag von 12:00 bis 22:00 Uhr. Sonntag von 12:30 bis 21:00 Uhr. Telefon: 09191 9780957

09191 9780957 Webseite: https://maya-bestellung.de/16538?utm_source=google&utm_medium=mybusiness&utm_campaign=gb

5# Mit 4,5 Sternen konnte das Ristorante Pizzeria Pinocchio überzeugen. Eine Besonderheit ist das umfangreiche Buffet aus leckeren Speisen und Spezialitäten; selbstverständlich kannst du aber auch à la carte bestellen. Die Einrichtung ist stimmungsvoll und im italienischen Flair gehalten. Auch außen gibt es einen gemütlichen Sitzbereich. Eine Nutzerin lobt: "Die Tische sind immer schön eingedeckt, auch ist der Service super zuvorkommend, höflich und schnell. Ein Highlight sind die riesigen Pizzen, so gute Pizza hab ich selten wo gegessen". Für Personen mit Zöliakie gibt es ein großes Angebot an glutenfreien Speisen. In der Lokalität wird zudem auf Barrierefreiheit geachtet.

Adresse: Seetalweg 11, 91301 Forchheim

Seetalweg 11, 91301 Forchheim Öffnungszeiten: Dienstag, Donnerstag, Freitag und Samstag von 17:00 bis 23:00 Uhr. Mittwoch und Sonntag von 11:30 bis 14:00 Uhr und von 17:00 bis 22:00 Uhr.

Dienstag, Donnerstag, Freitag und Samstag von 17:00 bis 23:00 Uhr. Mittwoch und Sonntag von 11:30 bis 14:00 Uhr und von 17:00 bis 22:00 Uhr. Telefon: 09191 5535

09191 5535 Webseite: https://ristorante-pizzeria-pinocchio-forchheim.eatbu.com/?lang=de

6# Auch für das Pantaleo Ristorante gab es 4,5 Sterne. "Tolle Nudeln, leckere Pizza. Auch für uns Vegetarier vieles dabei", lobt ein Nutzer. Neben Pizza findest du auf der Speisekarte auch Steaks und Nudelgerichte. Ein Nutzer gibt dir den Tipp: "Mittwoch gibt es Familienpizza zum Vorzugspreis." Im Sommer kannst du es dir in dem großen Biergarten gemütlich machen.

Adresse: Torstraße 6, 91301 Forchheim

Torstraße 6, 91301 Forchheim Öffnungszeiten: Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Sonntag von 11:30 bis 14:00 Uhr und von 17:00 bis 22:00 Uhr. Samstag von 17:00 bis 22:00 Uhr.

Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Sonntag von 11:30 bis 14:00 Uhr und von 17:00 bis 22:00 Uhr. Samstag von 17:00 bis 22:00 Uhr. Telefon: 09191 979496

09191 979496 Webseite: https://www.facebook.com/people/Pantaleo/100063638662445/

Fazit - womöglich findest du deine neue Lieblingspizzeria

In allen Pizzerien kannst du einer Vielzahl von Nutzer*innen zufolge eine hervorragende Pizza genießen. Da jede*r einen anderen Geschmack hat, lohnt es sich, den Restaurants einmal selbst einen Besuch abzustatten. So kannst du dir dein eigenes Bild machen und vielleicht sogar deine neue Lieblingspizzeria entdecken.