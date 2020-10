Ein Ort, an dem man in aller Ruhe einen guten Schoppen genießen kann - das sollte die " Weinstube Dietz" von Anfang an sein. Seit der Ladengründung 2017 verkauft Inhaberin Sabine Dietz gemeinsam mit ihrem Ehemann in der Forchheimer Innenstadt ausschließlich fränkische Weine .