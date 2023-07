Forchheimer Annafest 2023: Buslinien fallen teils ersatzlos aus - Fahrpläne dieses Jahr eingeschränkt

Forchheimer Annafest von Freitag (21. Juli 2023) bis Montag (31. Juli 2023)

Von Freitag (21. Juli 2023) bis Montag (31. Juli 2023) steigt das Annafest Forchheim 2023 mit fränkischer Biervielfalt, Fahrgeschäften & Co. im Kellerwald. Wer sich die Suche nach einem Parkplatz während des Trubels ersparen will, reist mit Bussen an. Jedoch gilt es hier, gut informiert zu sein, denn das Angebot hat Lücken. Das Landratsamt Forchheim informiert auf seiner Webseite über Ausfälle wegen Personalmangels.

Landratsamt Forchheim bedauert Probleme bei Busbesetzung für Annafest - diese Linien entfallen

"Leider ist es trotz intensivster Bemühungen nicht gelungen, alle Annafest-Regionallinien zu besetzen. Für die Buslinien 3 (Niedermirsberg-Rüssenbach-Ebermannstadt-FO) und 12 (Gräfenberg-Thuisbrunn-Mittelehrenbach-Wiesenthau-FO) konnte leider kein Busunternehmen gefunden werden. Diese Linien müssen deshalb ersatzlos entfallen", heißt es. Die Buslinie 6 (Hiltpoltstein-Gräfenberg-Kunreuth-FO) könne nur von Freitag (28. Juli) bis Montag (31. Juli 2023) verkehren, an den anderen Tagen entfalle auch diese. "Grund hierfür ist der Mangel an Fahrpersonal. Wie in nahezu allen Branchen greift auch im Busverkehr der Fachkräftemangel um sich", so das Landratsamt.

Fahrer*innen, die am Abend einen Annafestbus fahren, stünden am nächsten Morgen für den Schülerverkehr nicht zur Verfügung. "Doch gerade im Schülerverkehr wird jede verfügbare Kraft gebraucht, um die Schülerbeförderung sicherstellen zu können und alle Schüler in die Schule zu bringen. Dem Schülerverkehr muss in diesem Fall Vorrang eingeräumt werden, sodass entsprechend diese drei Regionalbusse ganz beziehungsweise teilweise zum Annafest nicht fahren können." Das Landratsamt bittet die Bevölkerung hierfür um Verständnis.

Der Raum Heroldsbach-Hausen-Burk erreiche mit der regulären VGN-Linie 206 den Kellerwald direkt. Eine Verstärkerfahrt beginne auf der Hinfahrt ab Heroldsbach/Bahnhof. Der Bus aus Poppendorf bediene auf der Rückfahrt vom Kellerwald auch den Bahnhof Forchheim. Auf dieser Linie gelte auch für die Rückfahrt der reguläre VGN-Tarif. Für die Rückfahrt gelten geänderte Abfahrtszeiten. Einzelheiten sind dem Fahrplan zu entnehmen. Die Aufstellung der Busse erfolge wie 2022 entlang der Konradstraße - nicht mehr in der Unteren Kellerstraße. Die Regionallinien 1 bis 12 sowie die Fahrten der Linie 206 halten dort zum ein- und aussteigen. Von Bus 8 könne in Effeltrich die Haltestelle "Linde" nicht bedient werden.

Das musst du zur Stadtbuslinie, Pendelbussen und dem Sondertarif wissen

Zur regulären Fahrplanzeit fahre die Stadtbuslinie 261 alle 30 Minuten zum Kellerwald, ab 12.30 Uhr setze dann zusätzlich montags bis samstags und sonntags ab 9.30 Uhr der Shuttle-Verkehr vom Großparkplatz Forchheim Süd ein. "Die Pendelbusse fahren über den ZOB am Bahnhof direkt zum Kellerwald und auf dem Rückweg über die Innenstadt/Paradeplatz", informiert das Landratsamt weiter. Die Parkgebühren am "Annafest-Großparkplatz Süd" blieben unverändert (PKW: 7 Euro - Kleinbus 10 Euro). Alle Fahrzeuginsassen mit Parkschein fahren kostenlos zum Festgelände und zurück.

Die Linie 261 fahre ab Freitag (21. Juli) bis Montag (31. Juli) vom ZOB direkt zum Kellerwald/Haltestelle am Festplatz, dann weiter über Ringstraße-Karl-Bröger-Straße-Hans-Sachs-Straße zum Kennedyring. Die Haltestellen "Lichteneiche" und "Viktor-von-Scheffel-Platz" würden täglich jeweils ab 13 Uhr nicht mehr bedient und die Haltestelle "Wilhelm-Hauff-Str." werde in die Ringstraße/Ecke Wilhelm-Hauff-Str. verlegt, ist der Webseite weiter zu entnehmen. Die Haltestelle "Konradstraße" in Richtung Kennedyring werde in die Hans-Sachs-Str. verlegt, der Bushalt an der Kirche St. Anna entfalle ebenfalls. Vom 19. bis zum 20. Juli würden die Fahrgeschäfte an der Straße am Kellerwald auf- und am Dienstag (1. August 2023), wieder abgebaut. An diesen Tagen könne die Buslinie ganztags die Haltestellen "Lichteneiche" und "Viktor-von-Scheffel-Platz" nicht bedienen.

Die Pendelbusse seien während des Annafests über den ZOB/Bahnhof unterwegs. Von da an seien bis Ende der regulären Fahrplanzeiten VGN-Fahrausweise für Hin- und Rückfahrten gültig. Montags bis freitags ab 21.30 Uhr, samstags ab 17 Uhr und sonntags ganztags gelte der Annafest-Sondertarif. Zu diesen Zeiten, vor allem auf den abendlichen Rückfahrten vom Forchheimer Annafestgelände (Kellerwald), gelten dann also die VGN-Fahrkarten nicht. Alle Informationen zu den Tickets findest du online. Weitere Nachrichten aus Forchheim findest du in unserem Lokalressort.