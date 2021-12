Das Amt für Jugend, Bildung, Sport und Soziales der Stadt Forchheim macht darauf aufmerksam, dass die städtischen Kindertagesstätten im Januar 2022 für interessierte Eltern Schnupper-Termine zur Voranmeldung ihres Kindes für das kommende Betreuungsjahr ab September 2022 anbieten: "Eltern sind herzlich eingeladen, mit ihrem Kind „ihre“ künftige KiTa kennenzulernen. Sie können sich über die verschiedenen Konzepte informieren und erhalten alle relevanten Informationen, die für die Anmeldung notwendig sind. Eine telefonische Voranmeldung für ein Treffen ist notwendig!"

Eine Führung durch die Einrichtungen kann aufgrund des aktuellen Corona-Infektionsgeschehens nicht angeboten werden, wie die Stadt Forchheim mitteilt. Für einen Besuch gelten die dann aktuellen Corona-Regelungen. Bei der jeweiligen Kindertagesstätte muss zwingend telefonisch ein Termin im Vorfeld ausgemacht werden!

Die Zusage oder Absage über einen möglichen Betreuungsplatz erfolgt jedoch erst, nachdem die reguläre Anmeldezeit für alle Kindertagesstätten im Stadtgebiet vom 24. Januar 2022 bis zum 04. Februar 2022 beendet ist und nachdem das Abgleichgespräch aller Ende Februar 2022 stattgefunden hat. Die Zu- und Absagen ergehen anschließend schriftlich an die Eltern.

Bei diesen städtischen Kindertagesstätten kann ein Anmeldetermin vereinbart werden:

• KITA Sattlertor (Leitung: Frau Amon), Karolingerstraße 15 a und Am Schießanger 3, Tel.: 09191 3415510 für Freitag, 21.01.2022, von 13.00 bis 18.00 Uhr oder Samstag, 22.01.2022, von 09.00 bis 13.00 Uhr.

• Gerhardinger Kinderhaus mit Krippe (Leitung: Frau Kaiser), Kasernstraße 9, Tel.: 09191 34155-47 für Freitag, 21.01.2022, von 13.00 bis 18.00 Uhr oder Samstag, 22.01.2022, von 09.00 bis 16.00 Uhr

• KITA Kersbach mit Krippe (Leitung: Fr. Habermann), Pfarrgartenstraße 1, Kersbach, Tel.: 09191 67161 für Freitag, 21.01.2022, von 15.00 bis 17.00 Uhr oder Samstag, 22.01.2022, von 09.00 bis 13.00 Uhr

• Kindergarten Carl-Zeitler (Leitung: Fr. Heindel), Bügstraße 79 b, Tel.: 09191 65761 für Samstag, 22.01.2022, von 09.00 bis 13.00 Uhr

• KITA Am Lindenanger (Leitung: Fr. Baumgarten), Bamberger Straße 48, Tel.: 09191 3408430 für Samstag, 22.01.2022, von 09.00 – 15.00 Uhr

• Kinderhort Sattlertor (ab 1. Klasse, Leitung: Frau Haas), Karolingerstraße 15 a, Tel.: 09191 3415520 für Samstag, 22.01.2022, von 09.00 bis 13.00 Uhr (Termine können telefonisch oder per E-Mail unter hort.sattlertor@forchheim.de erfragt werden)