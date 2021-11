Das neueste Projekt des Citymanagements sorgt dafür, dass die Forchheimer Innenstadt, zusätzlich zur bereits bestehenden Bepflanzung, an weiteren Stellen ganzjährig erblüht, berichtet die Stadt Forchheim in einer Pressemitteilung.

„Stilvolle Blumen-Arrangements an ausgewählten Standorten in der Innenstadt sollen künftig dem Besucher signalisieren: Herzlich willkommen in Forchheim!“, freut sich Forchheims Oberbürgermeister Dr. Uwe Kirschstein.

Eine saisonal wechselnde Pflanzenauswahl wird künftig in großen Pötten aus 100 Prozent recycelten Kunststoff präsentiert. Begonnen wurde vor kurzem mit einer winterharten Bepflanzung in Herbstfarben, die auch in der dunklen Jahreszeit besondere Stimmung schaffen soll. In den Frühjahrs- und Sommermonaten sollen dann spezielle bienenfreundliche Schmetterlinge, Vögel und Bienen anziehen.

Hängend an Laternenmasten und Brückengeländern an der Brücke beim Katharinenspital, der Hundsbrücke und am Marktplatz sowie als Blumentöpfe in der Hornschuchallee sind die blühenden Blickfänge platziert.