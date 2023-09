Wie die Stadt Forchheim in folgender Pressemitteilung berichtet, habe der Heimatkreis Braunau/ Sudetenland e.V. Forchheims Oberbürgermeister Uwe Kirschstein (SPD) eine besondere Auszeichnung verliehen:

Das Stadtoberhaupt der Großen Kreisstadt Forchheim erhielt anlässlich des 36. Braunauer Heimattags in Bad Kissingen die „Braunauer Medaille“ in Anerkennung seiner persönlichen Verdienste um die freundschaftlichen Beziehungen mit dem Heimatkreis.

Der 36. Braunauer Heimattag fand dieses Jahr unter dem Motto „Tage der Begegnung“ statt. Zum 5. Mal nutzte die Heimatgemeinschaft die sudetendeutsche Bildungs- und Begegnungsstätte „Heiligenhof“ in Bad Kissingen für das so wichtige Fest. Fast 100 Menschen aus Deutschland und Tschechischer Republik versammelten sich in einer freundschaftlichen Atmosphäre, die wesentlich zum gegenseitigen Verständnis und Verständnis der Vergangenheit beitrug. Das gemeinsame Singen der tschechischen Nationalhymne war für alle am Ende des Treffens ein sehr emotionaler Moment.

„Braunauer Medaille“

Die Verleihung der „Braunauer Medaille“ übernahm Heimatkreisbetreuer Erik Buchholz, der mit der Verleihung des Ehrenzeichens der sudetendeutschen Heimatgemeinschaft „Dank und Anerkennung für die immer mehr gewachsene Hinwendung zu unserem Heimatkreis und seine Unterstützung um die Städtepartnerschaft“ mit Broumov (Braunau), Tschechische Republik, ausdrückte. Dr. Uwe Kirschstein nahm die Auszeichnung mit sichtbarer Regung entgegen.

Der Forchheimer Oberbürgermeister bedankte sich - auch im Namen seiner Stadt als Patenstadt der Braunauer Heimatvertriebenen und Partnerstadt von Broumov/ Braunau - für die Ehrung: „Ich beglückwünsche Sie (den Heimatkreis Braunau/ Sudetenland e.V.) für den engen Zusammenhalt und für Ihren Einsatz für das Heimatmuseum in Forchheim sowie die intensive Kontaktpflege in die Heimatorte. Mir ist inzwischen das schöne Braunauer Land ans Herz gewachsen.“

Zudem hatte Buchholz die Ehre, eine langjährige treue Mitstreiterin des Heimatkreises mit einer hohen Auszeichnung zu ehren. Helga Buhl aus Forchheim ist nun das 26. Ehrenmitglied. Sie hatte sich über Jahrzehnte hinweg als Dolmetscherin bei den Veranstaltungen in Forchheim, Gersthofen, Braunau und Bad Kissingen zur Verfügung gestellt und für den Rundbrief eine Vielzahl von Beiträgen aus dem Tschechischen in die deutsche Sprache übersetzt. Nun wurde sie als erste Frau in die Reihe der Braunauer Ehrenmitglieder aufgenommen.

Patenstadt Forchheim

„Mit Oberbürgermeister Dr. Uwe Kirschstein hat sich der bislang schon gute Kontakt mit der Patenstadt Forchheim in den letzten beiden Jahren stetig zu einer freundschaftlichen Beziehung weiterentwickelt“, schildert der Vorsitzende des Heimatkreises, Erik Buchholz, im Braunauer Rundbrief, dem Mitteilungsblatt der Heimatvertriebenen.

Anlässlich der 20-jährigen Wiederkehr der Unterzeichnung der Städtepartnerschaft zwischen Forchheim und Broumov/ Braunau hatte Oberbürgermeister Dr. Uwe Kirschstein im September des Jahres 2021 Delegationen der Stadt Broumov/ Braunau und des Heimatkreises Braunau zu einer lockeren und sehr persönlich geprägten Begegnung nach Forchheim eingeladen. Gemeinsam mit den Gästen erfolgte ein Besuch im Braunauer Heimatmuseum, Paradeplatz 2 (Rückgebäude).

Zudem vertiefte Heimatkreisbetreuer Erik Buchholz in der Folgezeit den Kontakt zu dem Leiter des Kulturamts der Stadt Forchheim, Lorenz Deutsch. Dies sei insbesondere für angestrebte Investitionen im Heimatmuseum sehr wichtig, hieß es im Braunauer Rundbrief.

Zum Internationalen Museumstag 2023 besuchte die Forchheimer Kulturbürgermeisterin Dr. Annette Prechtel das Braunauer Heimatmuseum und überzeugte sich von dessen Funktion innerhalb der Forchheimer Kulturlandschaft und dessen Wichtigkeit in der Städtepartnerschaft Forchheim – Broumov/ Braunau.

Für den Herbst ist die Teilnahme von Heimatkreisbetreuer Erik Buchholz an einer Sitzung des Forchheimer Haupt- und Kulturausschusses geplant.