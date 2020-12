Die eine wnscht sich gerade jetzt einen Partner an der Seite, der andere hofft auf mehr Freiraum nach geteilter Zeit in den eigenen vier Wnden. Die Corona-Pandemie kann Schwierigkeiten fr Singles , aber auch fr Paare mit sich bringen. Stefanie Lber ist Heilpraktikerin fr Psychotherapie sowie Kinder-, Jugend- und Familienberaterin . In ihrer Praxis in Forchheim empfngt sie Alleinstehende, Paare und Familien. Ihr Schwerpunkt liegt in der Behandlung von Angststrungen , depressiven Erkrankungen und Partnerschaftsproblemen. Im Interview spricht sie ber ihre Erfahrungen und Einschtzungen, wie die Corona-Krise das Leben von Singles und Paaren verndert.