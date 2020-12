Die Frage, in welchen Branchen im Landkreis sich ein Fachkräftemangel besonders bemerkbar mache, beantwortet Kreishandwerksmeister Werner Oppel bereits, ohne sie bis zum Schluss gehört zu haben: "In allen." Vom Hoch- bis zum Tiefbau, überall fehlen ausgebildete Kräfte. Er selbst suche für seinen Betrieb bereits seit über einem Jahr. Ohne Erfolg. "Der Trend geht nicht mehr zum dualen System, sondern zum Studium", so Oppel.