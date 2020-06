Es ist ein Einsatz, welcher die Rettungskräfte der Feuerwehr sprachlos macht: Die Feuerwehr und Rettungsdienst werden am Montagmittag zu einem schweren Verkehrsunfall auf die A 73 zwischen den Anschlussstellen Forchheim-Süd und Forchheim-Nord alarmiert. Während die Kräfte die verletzten Personen aus dem Fahrzeug befreien, zücken die beiden Fahrzeuginsassen ihre Handys und filmen die Rettungsaktion. Dies schildert das Nachrichten- und Fotoportal News5.

Wie Mathias Bauer von der Polizei berichtet, waren die zwei ungarischen Fahrzeuginsassen mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Autobahn unterwegs, als der Fahrer aufgrund eines langsameren Fahrzeuges auf der linken Spur abbremsen musste. Dabei verlor der Mann die Kontrolle über den SUV und krachte mehrfach in die Mittel- und Außenleitplanke. Circa 300 Meter schleuderte das Auto über die Autobahn.

Insassen filmen die Rettungsaktion nach ihrem Unfall mit dem Handy - Feuerwehr ist sprachlos

Mit vier geplatzten Reifen kam das Fahrzeug auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Durch die Kollision wurde das Fahrzeug so stark beschädigt, dass die beiden Insassen in dem SUV eingeschlossen wurden.

Mit schwerem Gerät befreiten die Rettungskräfte die beiden Personen. Während die eingesetzten Kräfte mühselig das schwere Dach und die Heckklappe entfernten, zückten die verunglückten Personen ihre Handys und filmten das ganze Geschehen.

"So etwas ist mir in meiner Laufbahn seit über 20 Jahren Stadtbrandmeister noch nicht passiert", sagt Werner Horsch von der Feuerwehr Forchheim. Beide Personen wurden bei dem Unfall schwer verletzt und wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz, um die Verletzten abzutransportieren.