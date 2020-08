Ehrung der erfolgreichen Königsfischer in Kleinsendelbach

Der Himmel weint beim Königsfischen am vergangenen Samstag, an dem 15 Aktivfischer des Fischereivereins Kleinsendelbach teilnahmen, davon sechs Jugendliche. Corona-bedingt fiel das traditionelle Fischerfest dieses Jahr aus, sodass die Proklamation der Fischerkönige vom ersten Vorsitzenden Jürgen Gierisch und Bürgermeisterin Gertrud Werner (UWG) in der Kleinsendelbacher Mehrzweckhalle erfolgte.

Viele Jungfischer waren dabei

Neuer Fischerkönig wurde Thomas Sommer mit einem 5800 Gramm schweren Karpfen. Auf Platz zwei kam Erich Brandl ebenfalls mit einem Karpfen, der 5720 Gramm auf die Waage brachte. Platz drei belegte Manfred Sachmann mit einem Graskarpfen, der 5440 Gramm wog. Erfreulich war die Teilnahme von sechs Jungfischern. Als bester schnitt Simon Haas mit einem 6820 Gramm schweren Karpfen ab, gefolgt von Lukas Leuthäuser mit 6080 Gramm sowie dem 12-jährigen Andre Persau, dessen Karpfen 2820 Gramm wog.

Das Gesamt-Fanggewicht betrug 66312 Gramm. Bürgermeisterin Werner und erster Vorsitzender Gierisch gratulierten allen erfolgreichen Fischern verbunden mit dem Wunsch, sie mögen auch weiterhin ihre Gewässer naturnah hegen und pflegen.

Für die Fischer des Fischereivereins Kleinsendelbach war das Königfischen gleichzeitig ein willkommener Anlass, um sich auszutauschen, gemeinsam zu fischen und dem Hobby in freier Natur zu frönen.