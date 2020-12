Feuer im Heizkraftwerk in Eggolsheim: Im Landkreis Forchheim ist am Mittwochmorgen ein Biomassenheizkraftwerk in Brand geraten. Nach ersten Informationen des Polizeipräsidiums Oberfranken ist das Feuer im Dachstuhl des Gebäudes ausgebrochen.

Die Feuerwehr befindet sich aktuell vor Ort, um die Flammen zu löschen. Über mögliche Verletzte ist bisher nichts bekannt, auch die Ursache für das Feuer muss noch aufgeklärt werden.

Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald neue Informationen vorliegen.