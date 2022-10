Seit Dienstagmorgen (11. Oktober 2022) wurde ein Senior aus Rüssenbach, Landkreis Forchheim, vermisst. Am Samstagnachmittag (15. Oktober 2022) wurde er tot aufgefunden, wie das Polizeipräsidium Oberfranken am Abend mitteilt.

Der 82-Jährige verließ am Dienstagmorgen zwischen 2.00 Uhr und 5.30 Uhr sein Wohnanwesen mit seinem Auto. Seitdem fehlte von ihm jede Spur. "Am Samstagnachmittag entdeckten Spaziergänger Reifenspuren, die in einen Baggersee nahe Eggolsheim, Gemeindeteil Neuses an der Regnitz, führten und verständigten den Notruf", so die Polizei.

Großeinsatz an Baggersee: Auto und Leichnam geborgen

Kräfte der Polizei, des Rettungsdienstes, des THW, der Wasserwacht und der Feuerwehr beteiligten sich an der Suche. Schließlich fanden Taucher der Wasserwacht Forchheim den Vermissten und sein Auto im See und bargen den Leichnam. Die Bergung dauerte bis in die Abendstunden an.

Derzeit liegen keine Hinweise auf Fremdeinwirkung vor. Ein Sachverständiger unterstützt die Forchheimer Polizeibeamten nun bei der Klärung des Sachverhaltes.