Neue Rewe-Filiale in Ebermannstadt: Am Donnerstag (8. April 2021) um 7 Uhr öffnet der Rewe-Markt am Oberen Tor 4 in Ebermannstadt (Landkreis Forchheim) zum ersten Mal seine Türen. Der neue Supermarkt ist rund 1600 Quadratmeter groß.

Die Filiale verfügt unter anderem über eine integrierte Getränkeabteilung. Im Markt gibt es außerdem eine Metzgerei und eine Bäckerei von "Fuchs". In Planung ist außerdem ein Abhol- und Lieferservice, der den Kunden das Einkaufen erleichtern soll.

