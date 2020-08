Die Ansichtskarte wird 150 Jahre alt - wer schreibt heute noch Postkarten?

Eine Liste mit den Adressen aller Bekannten und Verwandten, die aus dem Urlaub aus dem sonnigen Italien oder dem hohen Norden Deutschlands eine Ansichtskarte erhalten sollten, wurde vor wenigen Jahren noch im Urlaubskoffer verstaut. Schließlich wollte man einen Gruß senden und den Empfänger auch ein bisschen an der Urlaubsstimmung teilhaben lassen. "Heute informiert man sich über E-Mail oder sendet eine elektronische Ansichtskarte und hängt ein paar Fotos an", sagt der Forchheimer Stadtarchivar Rainer Kestler. Die Ansichtskarte feiert heuer ihren 150. Geburtstag. Die Post in Norddeutschland führte ein, dass sich Menschen gegenseitig Postkarten schicken konnten. Damals stand der Krieg vor der Tür und Deutschland machte gegen Frankreich mobil. Die Menschen konnten mit den Karten Mut und Zuversicht übermitteln. Die erste Ansichtskarte mit Bildmotiv verschickte der Oldenburger Drucker und Verleger August Schwartz an seine Schwiegereltern nach Magdeburg. Auf seiner Karte war ein Artillerist gezeichnet. 1871 verkaufte die Post Ansichts- und Glückwunschkarten, und ein Jahr später stellte die Post auch von privat hergestellte Motivkarten zu. Die älteste Ansichtskarte, die Rainer Kestler im Archiv hat, stammt aus dem Jahr 1898 und war eine Geburtstagskarte, auf der die Hauptstraße abgebildet ist. Das war bereits eine Fotografie, allerdings nicht koloriert. "Die Karten zeigen die Schwerpunkte in Forchheim ", weiß Kestler. So sind unterschiedliche Motive auf den Karten aus den Jahren 1900, 1903, 1910 oder 1927. Auf einer der Karten ist das Nürnberger Tor zu sehen, auf einer anderen das Herder-Gymnasium, der Bahnhof, zum Teil auch Firmen wie die Weberei oder Spinnerei oder die westliche Seite der Festung und die alte Regnitzbrücke.