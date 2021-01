Forchheim vor 1 Stunde

Einsatz

Defekt an Steckdose löst Brand aus: Hausbewohner und Polizist müssen ins Krankenhaus

Am Montagnachmittag ist in einer Wohnung im zweiten Stock in der Vogelstraße in Forchheim Feuer ausgebrochen. Drei Personen kamen vorsorglich wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung ins Klinikum. Die Polizei hat einen Verdacht zur Ursache.