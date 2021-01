Hausen vor 24 Minuten

Nachhaltigkeit

Countdown läuft: Der Unverpackt-Laden in Hausen öffnet am 14. Januar seine Pforten

Am Pilatusring in Hausen eröffnet Christian Schenkel am 14. Januar sein Geschäft mit nachhaltiger Einkaufsmöglichkeit - trotz der Corona-Pandemie. Im "Zero Hero" werden Waren weitgehend plastikfrei angeboten und Verpackungsmüll vermieden.