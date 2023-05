Ein Autofahrer mittleren Alters ist am Mittwochabend (24. Mai) in Weißenhohe (Kreis Forchheim) die Bahnhofstraße in Richtung Ziegeleistraße entlanggefahren. Dabei hat er die Vorfahrt eines Jugendlichen auf einem Moped übersehen und ihn schwer verletzt. Die Polizei Ebermannstadt berichtete davon.

Der 16-jährige Schüler kam mit seinem Kleinkraftrad von rechts und ist von dem Auto frontal erfasst worden. Der Junge stürzte und verletzte sich schwer. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Klinikum nach Bamberg verbracht. Der Schaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf über 2000 Euro.

Vorschaubild: © CC0 / Pixabay / Golda